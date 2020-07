Корабль с российскими танками заметили на пути в Сирию. Об этом сообщил наблюдатель и фотограф Йорук Исик в Twitter.

На снимках, опубликованных фотографом, виден корабль ВМФ России «Саратов», проходящий по проливу Босфор. По словам Исика, судно следует в сирийский портовый город Тартус. Там расположен российский пункт материально-технического обеспечения.

Наблюдатель также уточнил, что «Саратов» специализируется на перевозке бронетехники, в том числе танков и бронетранспортеров.

Russia’s #Syria campaign continues: #ВМФ Project 1171 #ЧФ BlackSea Fleet 197th Landing Ship Brigade Tapir (NATO:Alligator) class tank/APC carrying LST Saratov 150 transited Bosphorus towards Med en route to Russian naval base in #Tartus (formerly 720th Logistics Support Point). pic.twitter.com/Z5d1OOGAGk

— Yörük Işık (@YorukIsik) July 5, 2020