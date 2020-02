Дональд Трамп ретвитнул видео, на котором его лицо подставили в фильм Болливуда «Бахубали: Рождение легенды».

На кадрах Трамп продирается сквозь полчища врагов, заканчивается ролик фразой «США и Индия едины».

Пост президента США посвящен его предстоящему визиту в Индию. «С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — прокомментировал Трамп ролик.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020