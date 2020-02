Iranian couple wearing protective masks to prevent contracting a coronavirus walk at Grand Bazaar in Tehran, Iran February 20, 2020. WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS

Учебные заведения закрыли в ряде районов Ирана, где зафиксирован коронавирус, в том числе во всей провинции Кум. Мера призвана не допустить распространения болезни, передает РИА Новости.

Власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее количество заболевших, решили в субботу вечером, что школы и университеты закроются на два дня – воскресенье и понедельник, следует из сообщения на сайте властей.

Решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался. Решение, согласно данным сайта департамента образования, принято для того, чтобы помешать распространению заболевания.

Государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о закрытии школ в провинции Гилян — до среды включительно, а также в провинции Голестан — в воскресенье и понедельник.

Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 февраля.

Всего на данный момент в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом – среди них пять с летальным исходом. Зараженные, по данным министерства здравоохранения Ирана, в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там.

Minval.az