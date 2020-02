В аккаунте в Твиттер Организации Североатлантического договора (НАТО) размещен видеоролик, в котором рассказывается о вкладе Турции в деятельность блока, пишет «Анадолу».

В клипе снялась пилот турецких ВВС Эсра Озатай, которая перечислила ряд достижений Турции за годы членства в альянсе.

«Мы разделяем общие ценности как союзники. Мы действуем вместе, чтобы защищать друг друга, а также эти ценности. Турция вступила в НАТО в 1952 году. Мы в числе стран, которые вносят наибольший вклад в миссии и операции НАТО. Мы гордимся тем, что первая женщина-пилот истребителя Североатлантического альянса – турчанка Леман Бозкурт Алтынчекич»,- говорит Озатай.

Видео содержит кадры, описывающие деятельность ВС Турции и сопровождающиеся надписями: «НАТО — это семья с общими ценностями. Мы вместе с нашими союзниками во имя мира и стабильности. Турция — это НАТО. Мы — это НАТО».

В публикации НАТО отмечается, что каждый член блока имеет право голоса и что решения альянса принимаются сообща.

NATO is a family of common values.

We are united with our Allies for peace and stability.

🇹🇷#Turkey is NATO, #WeAreNATO pic.twitter.com/77Yx3qsQSr

— NATO (@NATO) February 20, 2020