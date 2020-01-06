Последние дни уходящего и первые — наступившего года считаются «расслабленно-праздничным» временем даже в тех странах, где они не являются официально нерабочими днями. Но рождественско-новогодняя атмосфера 2020 года внезапно закончилась 3 января, когда США нанесли в окрестностях аэропорта Багдада ракетный удар с беспилотника по кортежу иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, заставив экспертов многих стран напряженно гадать: это уже война или еще нет? Станет ли удар по кортежу иранского генерала «выстрелом в Сараево»? Свои вопросы — и опасения — у Азербайджана. Война у границ — это плохой сценарий в любом случае. А Иран — не просто сопредельное государство: там живут десятки миллионов азербайджанцев. И понятно, что «точечная ликвидация» генерала Сулеймани и возможные ее последствия активно обсуждаются в обществе.

А еще нашлось немало тех, кто и в прямом, и в переносном смысле готов устраивать пышные поминки по Касему Сулеймани.

Намеренно оставим за скобками дискуссию, как Вашингтону надлежало ответить на попытку штурма своего посольства в Багдаде и ракетный удар по своей базе в Ираке. Понятно, что у США не было никакого права наносить «точечный удар» по кортежу генерала Сулеймани на территории Ирака без согласия официального Багдада. Границы, суверенитет и международное право никто не отменял. Но все это еще не означает, что Сулеймани был добропорядочным и законопослушным политиком. И уж тем более он не был «другом Азербайджана». Если кто забыл: спецподразделение «Аль-Кудс» в составе КСИР занималось и занимается в основном, подберем самый мягкий термин, «акциями» за пределами Ирана. То есть прежде всего помощью ливанской «Хезболлах», которая уже с восьмидесятых годов ХХ века тесно сотрудничает с армянскими террористами, в том числе АСАЛА, а на выборах в Ливане традиционно выступает единым блоком с местной ячейкой «Дашнакцутюн». Как один из руководителей КСИР, Сулеймани имел самое прямое касательство и к программам сотрудничества Ирана и Армении в военной и разведывательной сфере, а это сотрудничество включает и заброску агентуры, и обмен разведданными. В социальных сетях мелькает фотография, где Сулеймани обнимается с Монте Мелконяном, профессиональным армянским террористом и одним из соучастников геноцида азербайджанцев в Ходжалы. Есть и еще одно фото, где рядом с Касемом Сулеймани запечатлен Тохид Ибрагимбейли, один из организаторов попытки террористического мятежа в Азербайджане летом 2018 года, включая и покушение на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева, и убийство двоих офицеров полиции — заместителя начальника Главного управления полиции Гянджи, полковника полиции Ильгара Балакишиева и заместителя начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковника-лейтенанта полиции Самеда Аббасова.

Наконец, «спецподразделение» Сулеймани самым активным образом участвовало в подавлении народных выступлений в Тебризе. А счет жертв при подавлении протестов в Иране идет на четырехзначные числа. Все это, напомним, широко обсуждалось и обсуждается в СМИ и уж точно не является «тайной за семью печатями».

Но тогда… как понять тех, кто устраивает по нему поминки, и не только в социальных сетях? Эти люди просто не в курсе, кем был Сулеймани? Или… они прекрасно знают, о ком и о чем идет речь, но банально ставят на первое место интересы иранской муллократии, а не Азербайджана как государства?

А вот тут уже нелишне вспомнить и хрестоматийный пример, сколько флагов США и Израиля сожгли на главной площади в Нардаране, но вот флагов Армении там не жгли. И отдавать себе отчет: это не тот случай, когда можно говорить о «позиции» и «личном мнении». Речь об отношении к Азербайджану как к государству, к суверенитету нашей страны и к ключевым угрозам. А еще речь о работе в нашей стране иранских спецслужб, масштаб и результаты которой как раз и выявила реакция на ракетный удар по кортежу Сулеймани. И да, трагические события в Гяндже летом 2018 года — слишком красноречивое свидетельство, что поминальными обедами в «неофициальных» мечетях «обработанные» этой пропагандой лица вряд ли ограничатся. И вот из этого точно стоит сделать самые серьезные выводы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az