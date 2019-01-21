Длительный перелет, пусть и в райский уголок Земли, — дело утомительное. Представьте, например, что вам придется провести 12 часов в тесном кресле в окружении незнакомцев. «Вокруг света» рассказывает, как подготовиться к такому путешествию, как одеться, что есть и пить и чем заняться на борту, чтобы сойти с трапа в пункте назначения бодрым и здоровым.

Одежда

Собираетесь провести в самолете больше двух-трех часов? Думайте не о красоте одежды, а о ее удобстве. Если летите не в теплое время года (и/или туда, где будет прохладно), то старайтесь одеться многослойно, чтобы можно было среагировать на температуру в салоне, надев или сняв что-то из вещей.

Отдайте предпочтение хлопковым вещам, не сковывающим движение. Скажите «нет» обтягивающим джинсам, изделиям из кожи и коротким шортам — сидеть в таких вещах долгое время будет некомфортно.

Питание

За сутки до полета не стоит переедать, особенно наедаться непривычными для вас продуктами. Отдайте предпочтение обычной и простой пище, которая легко усваивается: курице, рыбе, рису.

За несколько часов до полета можно перекусить, но обратите внимание на «черный список», продукты из которого диетологи не рекомендуют употреблять перед путешествием: жирные и копченые продукты, газированные напитки, бобовые, гамбургеры и другой фастфуд, пахучие продукты (например, лук и чеснок), ржаной хлеб, яблоки, виноград, черешня. Эти продукты могут вызывать неприятные ощущения в желудке.

Если вам предстоит длительный перелет, то в день вылета можно принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса.

Напитки

Обезвоживание — обычная ситуация в полете, поэтому каждый час лучше выпивать хотя бы по 150 мл воды, а другие напитки стоит употреблять с умом. Так, чай и кофе содержат кофеин, так что если вы хотите поспать, то лучше отказаться от них. Газированные напитки могут вызвать тяжесть и метеоризм в желудке.

Алкоголь также вызывает обезвоживание, но от бокала белого сухого вина можно не отказываться, а вот красное скорее всего вызовет головную боль.

Диетологи рекомендуют выбрать томатный и апельсиновый сок или морс.

Развлечения и комфорт

Наконец, главные рекомендации: чем занять себя в долгом полете?

Бронируйте места с умом. Например, места у аварийного выхода обычно имеют больше пространство для ног или третье сиденье там вообще отсутствует, так что это отличный вариант для тех, кто летит вдвоем.

Заранее подумайте о развлечениях на борту: возьмите с собой книгу, загрузите на планшет сериал или скачайте игру, например шашки или морской бой — в них можно играть вдвоем.

Воспользуйтесь возможностью хорошо выспаться. Попросите у стюардов плед. А с собой можно прихватить подушку для шеи и маску для сна.

Заранее купите тканевые маски для лица — ими легко пользоваться в дороге и невозможно испачкаться. Так вы спасете свою кожу от воздействия сухого воздуха в салоне.

Просмотрите бортовые журналы или возьмите с собой путеводитель, чтобы в самолете разработать подробный маршрут будущего путешествия.

Очистите пространство своего смартфона: удалите ненужные приложения, электронные письма и фотографии. Так в отпуске у вас всегда будет место для новых фото, а начать съемку можно будет на борту, особенно если вы сидите у иллюминатора.

Не забудьте взять с собой портативное зарядное устройство, чтобы гаджеты работали весь полет и после него.

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