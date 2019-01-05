Проигравшими в ней могут оказаться Россия и Иран

Одна из самых трудных задач в политике — это, как известно, работа над ошибками. Особенно если речь идет о таком деликатном вопросе, как неудачный выбор союзника. Просто так «отыграть назад» и вернуться к нулевой точке уже не получится. Продолжать в том же духе — тем более. Публично признавать свою ошибку — удовольствие ниже среднего.

Судя по многим косвенным признакам, сейчас США в Сирии как раз и столкнулись с необходимостью провести эту самую «работу над ошибками» и если не «обнулить», то хотя бы минимизировать ущерб от собственного решения сделать ставку на местные курдские силы, что вызвало понятное возмущение в Анкаре.

Очередная перепалка на курдскую тему разгорелась между Анкарой и Вашингтоном уже в преддверии нынешнего уикэнда. И спровоцировал ее выступивший в эфире телеканала Newsmax госсекретарь США Майк Помпео. Глава американской дипломатии подтвердил, что США начали вывод войск из Сирии. Заверил: «Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с ИГ, продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке. Кампания противодействия Ирану продолжается. Мы сделаем все это». А затем добавил: США, по его словам, добьются того, чтобы после их выхода «турки не перебили курдов».

Эти слова Помпео вызвали в Анкаре предсказуемое и справедливое возмущение. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил: «Мы отвергаем заявление Помпео о нашей стране, сделанное им в интервью одному из порталов. Приравнивание террористов к курдам, если оно не сделано случайно, показывает недостаток информации, вызывающий беспокойство… Решительно осуждаем взгляд на террористическую организацию YPG как на партнеров в борьбе с ИГ», — заявил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Возможно, кому-то покажется, что далее по закону жанра должны следовать рассуждения, что США продолжают патронировать курдов, из чего Анкаре надлежит сделать выводы и задуматься о выходе из НАТО…

Только вот здесь лучше «попридержать коней». И отдавать себе отчет, что через несколько дней после демонстрации союза с курдскими отрядами взять и признать публично, что YPG просто «сдали», Помпео не может. Не отреагировать на его слова в Анкаре не могут тем более. Но вот вряд ли за этой перепалкой стоит серьезная политическая тенденция. На «информационных лентах» явно преобладают новости с обратным знаком. В Анкару прибыла впечатляющая американская делегация, члены которой уже передали властям Турции предложения по приобретению ЗРК Patriot — именно в качестве альтернативы этим американским комплексам, напомним, в Анкаре и заговорили о покупке российских ЗРК С-400 «Триумф». Еще раньше стало известно, что Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot. Анкара хотела купить четыре комплекта Patriot c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Слухи и «утечки», что в Турции в конце концов предпочтут Patriot хотя бы для того, чтобы не рисковать покупкой новейших военных самолетов F-35, прокатываются по мировому медиа-пространству уже не впервые, но раз за разом они становятся все более определенными. И это уже не «политические декларации», а деловая конкретика, разговор о которой, как правило, заходит уже после того, как политические решения приняты.

Кроме того, по информации турецких источников, в ту же делегацию входят и высокопоставленные чиновники, в том числе из ФБР и Минюста США, из отдела по борьбе с терроризмом, отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, разведки, Интерпола и внешних связей и Совета по расследованию финансовых преступлений. по борьбе с терроризмом, отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. В повестке дня переговоров — обсуждение деталей расследования в отношении террористической организации FETÖ. Накануне в Доме правосудия в Анкаре переговоры с представителями Минюста США и ФБР вели заместитель генерального республиканского прокурора Анкары Рамазан Динч, республиканский прокурор Али Альпер Сайлан. В ходе встречи — а она продлилась более 11 часов! — в зал суда был доставлен Кемаль Батмаз — один из гражданских лидеров FETÖ, который находился на базе «Акынджи» в ходе попытки переворота FETÖ 15 июля 2016 г. Путем телеконференции были выслушаны показания еще двух подсудимых. В ходе же переговоров в Главном полицейском управлении турецкая сторона поделилась с американской делегацией информацией, касающейся телефонных разговоров «гражданских имамов» FETÖ Кемаля Батмаза и Хакана Чичека, находившихся на базе Акынджи ночью 15 июля. По всей видимости, заметные «подвижки» ожидаются и здесь. И, наконец, нет сомнений, что вывод войск США из Сирии — тоже в интересах Анкары. И хотя точную дату вывода своих войск США обнародовать не спешат, Турция уже стягивает к границе с Сирией свои войска, готовясь к трансграничной операции. Так что нынешние события на американо-турецком треке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вполне может записать себе «в актив». Причем сразу по нескольким направлениям — и закупки американского оружия, и «зачистка» северных регионов Сирии, и FETO.

Понятно и другое. Несмотря на то, что США из Сирии уходят, а Россия сохраняет там свое военное присутствие, проигравшим в результате американского вывода войск может оказаться как раз Кремль. Москва выстраивала с Анкарой многообещающее партнерство, но теперь главный фактор, который толкал Турцию на сближение с Россией: заигрывание США с курдами — с политической арены исчезает. Плюс ко всему в Анкаре по понятным причинам полны решимости зачистить север Сирии, и лидеры YPG уже ищут защиты у Башара Асада. Который и так не прочь «дать бой» Турции силами российской армии (своей у него уже не осталось), а тут еще турецкая армия появится на сирийской территории. А это, напомним еще раз, ставит Москву перед непростым выбором. Поддержать Асада и ввязываться в открытое противостояние с турецкой армией — слишком опасно во всех смыслах. Отказать в этой самой поддержке — еще опаснее: в таком случае под вопросом окажется уже влияние в Дамаске и Тегеране. Во всяком случае, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News прямо дал понять: США, объявив о выводе войск из Сирии, рассчитывают подорвать региональную политику России. «Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов-террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев», — заявил Макгрегор. Одно только это — весомое доказательство, что США вряд ли стоит записывать в «проигравшие», а Россию — в «победители» на непредсказуемом сирийском поле.

Но, вполне возможно, что главная «задумка» Вашингтона в другом. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправляется в Израиль и Турцию. В программе его визита — переговоры с руководством двух стран по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» в регионе. Как уточнил Болтон в своем Twitter, в Турции вместе с ним в консультациях будут участвовать спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. А это уже не позволяет исключать, что в пленах Болтона еще и весьма деликатная миссия — снизить напряженность между Турцией и Израилем. Но, вполне возможно, главное не в этом. Сам Болтон так изложил свои планы в ходе регионального турне: «…Отправляюсь с Израиль и Турцию обсуждать вывод американских войск из Сирии, то, как мы будем работать с союзниками и партнерами для пресечения возможности возрождения ИГ, а также то, [как мы намерены] отстаивать позиции тех, кто вместе с нами боролся против ИГ и противостоять иранской злонамеренной деятельности в регионе», — отметил Болтон. И вот последняя его фраза заслуживает самого пристального внимания. Потому как не исключено, что США на фоне столь впечатляющей серии «политических подарков» для Анкары рассчитывают еще и вовлечь Турцию в свою антииранскую коалицию. Тем более что столь впечатляющие подарки, которые получила Турция от США, требуют ответа, и этот ответ вполне может быть дан и на иранском треке. И самое главное, интересы Анкары и Тегерана входят в нешуточный клинч на все том же сирийском поле: Иран стремится всеми силами удержать Башара Асада у власти, а Турция — добиться его отстранения. Пока что в Анкаре к антииранской политике США относятся достаточно прохладно, но как долго продлится это самое «пока», трудно сказать. Особенно теперь, когда ситуация в регионе меняется столь стремительно. Так что маневр США на сирийском поле может иметь самые неприятные последствия не только для курдских боевиков, но и для Башара Асада вместе с его покровителями в лице Тегерана и Москвы. Где — и это по меньшей мере показательно — не торопятся выражать бурную радость по поводу вывода американских войск из Сирии.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az