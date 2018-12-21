Трамп «перепоручает» борьбу с ИГ России и Ирану, но настоящим бенефициаром может оказаться Турция

Дональд Трамп в очередной раз доказал свой имидж непредсказуемого политика. В Вашингтоне объявлено: США уходят из Сирии. Вначале, напомним, президент США Дональд Трамп написал в Twitter об окончательной победе США над террористической группировкой «Исламское государство». А теперь в Белом доме подтвердили это официально. «Мы начали возвращать американских военных домой и переходим к реализации следующей фазы этой кампании», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Правда, по ее словам, победа над «ИГ» не подразумевает завершения военной кампании, которую ведут в Сирии силы коалиции. «Соединенные Штаты и наши союзники находятся в полной готовности вновь встать на защиту американских интересов, как только это понадобится, и мы продолжим совместную борьбу против радикальных исламских террористов…» – сказала Сандерс.

Сказать, что это решение для многих оказалось шоком — ничего не сказать. Тем более что, как уточняет «Голос Америки», министр обороны США Джим Мэттис и другие высокопоставленные официальные лица продолжают выступать за более долгосрочное военное присутствие в Сирии.

Но президент США их аргументам, похоже, не внял. И выпустил новый «твит». «Уход из Сирии не был сюрпризом, — написал лидер США. — Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше». «Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, — добавил Трамп. — Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова!»

По законам жанра, здесь должны следовать рассуждения, что Сирия с ее «войной всех против всех» превратилась для США в неразрешимую проблему, что в Вашингтоне просто не видели выхода и т.д. и т.п., «пройтись» по поводу того, что США вообще ведут себя на Ближнем Востоке не самым продуманным образом и т.д.

Другой вопрос, стоит ли по этому поводу испытывать бурную радость Башару Асаду и тем, кто за ним стоит. Конечно, прекращение американских авиаударов, в том числе по позициям сирийской правительственной армии, для Башара Асада хорошая новость, но действуют в Сирии не только США. Удары по целям в Сирии регулярно наносит Израиль (именно во время одной из таких воздушных операций под огонь сирийской ПВО попал российский самолет-разведчик). Тем не менее помощник секретаря Совета безопасности РоссииАлександр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости: Россия посодействовала отводу находящихся в Сирии иранских военных от границы с Израилем. По его словам, «иранские военные передали контроль над южной зоной деэскалации сирийским войскам и были отведены на 100 километров от линии разъединения» именно из-за усилий Москвы. Судя по всему, в «первопрестольной» понимают: Иран помогает Башару Асаду удерживаться у власти не по доброте душевной, а из желания заполучить форпост поближе к израильским границам. Чего по понятным причинам не желает допустить уже Израиль. А так как политическую ответственность за действия Башара Асада и его союзников несет уже и Россия, то в Москве предпочли застраховаться по крайней мере от прямого военного столкновения.

Только вот есть еще одна сторона вопроса — отношения с Турцией. Дело даже не в том, что решение Трампа ставит жирный крест на прогнозах в стиле «вот завтра США уйдут с базы «Инджирлик» на свои базы в Сирии». Эти разговоры вообще трудно было воспринимать всерьез. Напомним: неделю назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара в ближайшие дни начнет новую военную операцию на территории Сирии. «Мы начнем операцию по зачистке территории к востоку от Евфрата от террористов-сепаратистов через пару дней», — сказал он на саммите оборонной промышленности в Анкаре. Эрдоган подчеркнул, что американские солдаты не являются целью турецких военных. При этом к террористам в Турции причисляют не только РКК, но и курдские группировки, которые США считают вполне рукопожатиями: YPG и SDF. Более того, заявление Эрдогана прозвучало вскоре после того, как США развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что это сделано «для решения проблем безопасности союзника по НАТО — Турции». В Анкаре же отмечали, что это может восприниматься как своего рода попытка Вашингтона «защитить террористов».

Так или иначе, через несколько часов после заявления Эрдогана о новой операции в Сирии США предупредили, что любые односторонние военные действия подорвут общую заинтересованность в обеспечении устойчивой безопасности границы между Сирией и Турцией. «Односторонние военные действия любой стороны в северо-восточной части Сирии, особенно когда поблизости могут находиться американские военнослужащие, вызывают серьезную озабоченность, – заявил представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон. — Мы сочтем любые подобные действия неприемлемыми».

У российских комментаторов этот «обмен любезностями» вызвал новый шквал оптимизма. Отношения США и Турции, которые начали было налаживаться, вновь стремительно «портились», да еще по такому вопросу, где Турция — и это понимали все — вряд ли отступит. Эксперты в очередной раз начали было выдавать прогнозы на тему «вот если завтра Турция выйдет из НАТО», но тут события начали развиваться как-то не по сценарию. В США заговорили об арестах сторонников Гюлена. По данным из заслуживающих доверия «источников», продвигается вопрос и с экстрадицией самого проповедника, который на досуге решил устроить в Турции военный переворот. Сенат США поддержал продажу Турции ЗРК Patriot.

Но наиболее зрелищные «сдвиги» происходят вокруг Сирии. Сначала состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. А затем на митинге в Конье президент Турции объявил: «Этот вопрос (военной операции в Сирии — Minval.az) обсуждался с главой Белого дома. Вашингтон положительно отнесся к планам Анкары. Теперь мы следуем нашим инициативам. Турция очистит от террористов всю территорию Сирии и уничтожит всех боевиков». После чего добавил, что если США считают себя стратегическим партнером Турции, то должны предпринять реальные шаги по устранению угрозы YPG/PKK (курдские «Отряды народной самообороны», официальная Анкара считает ополчение сирийских курдов «террористической организацией») в Сирии. «Я говорил с Трампом. Террористы должны уйти в районы Сирии к востоку от реки Евфрат. В противном случае Турция заставит их сделать это. Действия террористов в Сирии беспокоят Турцию» — цитировали Эрдогана информагентства. И вот теперь США объявляют о выводе войск из Сирии, что устраняет по сути дела главное препятствие для турецкой военной операции. К востоку от Евфрата, в районах, контролируемых курдами — плохо скрытая паника. Здесь уже начинаются акции протеста против турецкой военной операции, но это вряд ли произведет впечатление на Анкару. Тем более «пешмерга», оставшимся без американской поддержки, вряд ли стоит рассчитывать противостоять турецкой армии.

И вот на этом фоне руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников в эфире «Вестей в 23-00», порассуждав о том, что «американцы предали курдов», о чем Россия этих самых курдов предупреждала, посоветовал «под гарантии Российской Федерации в срочном порядке наладить диалог между сирийским правительством и курдами о немедленном вводе сирийской правительственной армии на всю границу с Турцией и Ираком». А Дамаск и Москва для РКК — давний и испытанный союзник. Тем более что уже во время сирийского конфликта курдские отряды в самый решительный момент переходили на сторону Башара Асада. Так что шансы превратить курдов из противников официального Дамаска в его сателлитов есть.

Понятно и другое. Плотников, конечно, не Песков, не Захарова и не Конашенков, но «Россия-24» — не та «платформа», где приглашенный эксперт может высказать несогласованное мнение. А это не позволяет исключать, что определенные политические решения в РФ уже приняты. Тем более что Москва уже давно открыто оказывает сирийским курдам политическое и дипломатическое покровительство.

Только вот такой политический маневр вряд ли заставит Турцию отменить военную операцию. Тем более что лет 20 назад Сирия и Турция уже были на грани прямого военного столкновения именно из-за той поддержки, которую власти Сирии оказывали РКК. Шансы сирийской армии, особенно ослабленной гражданской войной, сдержать турецкий натиск тоже невысоки.

А вот какую цену придется заплатить уже Москве за открытое патронирование террористов РКК?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az