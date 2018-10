Китайские врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного младенца.

Как сообщает Daily Mail, случай произошел в городе Сиань китайской провинции Шэньси.

Мальчика принесла в городскую больницу его мать, которая заметила, что тот испытывает дискомфорт. При осмотре медики обнаружили у него многочисленных нематод на глазном яблоке и под нижним веком, после чего удалили паразитов.

Врачи установили, что младенец заразился глазной инфекцией, которая была вызвана круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Эта инфекция встречается у людей, кошек и собак, в Китае она была впервые обнаружена более 100 лет назад, сообщает издание.

Мать младенца рассказала, что в ее доме нет питомцев, однако ребенок контактировал с домашними животными их соседей.

Thelazia callipaeda является паразитической нематодой и самой частой причиной заболевания под названием телязиоз у людей, собак и кошек. К 2000 году в медицинской литературе было зарегистрировано более 250 случаев заболевания людей данной болезнью.

