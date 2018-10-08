В понедельник, 8 октября в Баку стартовала Международная конференция на тему «Международный терроризм и борьба с ним в современных условиях».
Как передает Minval.az, организаторами мероприятиями являются Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского бассейна и Института по правам человека Национальной Академии Наук.
На мероприятии присутствуют известные юристы, общественные деятели и деятели науки, депутаты парламента Азербайджана и Госудмы РФ, представители Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахин Алиев.
Мероприятие проходит по инициативе заслуженного юриста Азербайджана, доктора юридических наук, профессора Ильхама Рагимова.
Директор Института по правам человека Айтен Мустафаева:
«Международный терроризм – бич 20-21 веков. Это форма войны, с которой очень сложно бороться, тем более отдельным странам, ибо эта война не имеет правил. В данном случае, сегодня я хотела отметить, что Азербайджан вот уже 30 лет ведет борьбу с одной из ветвей терроризма – армянским терроризмом. Я это говорю не просто как азербайджанка. Являясь частью террора, армянский терроризм захватил и Европу, и США, Россию (середина 80-х годов, теракты в метро). В Азербайджане армянский терроризм – это уже война с оккупацией, это открытая форма террора. Но сегодня я бы предложила еще одно направление обсуждения — борьба с кибертерроризмом. Вот уже лет 10 с ним ведется борьба. Азербайджан присоединился в 2008 году к Международной конференции по борьбе с киберпреступностью. Интернет дает возможность быть непредсказуемыми и неуловимыми организаторам терактов. Мы видели и трагедии в Испании, Франции, мы наблюдали когда заранее спланированные теракты проводились среди мирного населения. В наш УК введены несколько статей, связанных с борьбой с киберпреступностью, так же в Азербайджане создано при Минсвязи и высоких технологий агентство по безопасности в области связи и интернет-ресурсов. Хотела бы отметить что последние несколько месяцев в РФ обсуждались вопросы вовлечения рядовых граждан в преступную сеть через СМС и мейл. Достаточно весомые провайдеры через зарегистрированные адреса выходят на СМС граждан и открытие писем, и банковские операции попадают в ловушку и используются другими людьми. Так же известны многочисленные факты вскрытия сайтов. И потому эта сфера террориста – более загадочная менее изученная и соответственно превентивные меры не совершенны. И потому любое государство находится в поиске путей предотвращения таких актов террора. Я надеюсь, что в процессе исследований ученые должны предложить дельные советы в области борьбы с этим новым опасным видом террора».
Профессор Юрий Голик отметил в ходе конференции, что давно расшифрована основная цель террористов — наводить ужас:
«Любой террорист подходит к цели осознанно. Это и есть политика террора. В последнее время стало популярно врезаться в толпу в автомобиле. К этому стремятся духовно обделенные люди. Их мысль: я погибну, но обо мне будут говорить. Таких в социологии называют исключенными. И таких в мире очень много. Цифра таких людей имеет тенденцию к росту. Это огромная темная сила, способная появляться в разных местах. Я.Белецкий называет таких людей основной базой терроризма. В социальных эксклюзиях из политического выбора могут варьировать от политической апатии до насильственной реакции. Воздействие эксклюзии может быть искусственно усилено. Анализ стран ЕС показывает, что существует так называемый термин арабской чуждости. Как видите, сегодня найден новый аспект эксклюзии – арабский термин чуждости. В УК КНДР есть статья терроризм. Это одно из 5 преступлений, за которое наказывают смертной казнью. Через границу проникает огромное количество шпионов. Расстреливают всех. Скрываются цифры и факты. И не отрицается наличие такого явления. С этой ситуацией все понятно, террористы специально засылаются с этой целью. СМИ ежедневно сообщают о терроре в самых разных частях света, и счет идет на десятки тысяч жертв. Такое впечатление, что развернулся новый театр военных действий. В докладе профессора Рагимова развернут масштабный анализ по этому вопросу. Террористам нравится сам процесс. Известны факты, что в ИГИЛ вступали именно те, кому нравилось убивать. Даже известна надпись на майке: Рожден, чтобы убивать. Нужно установить причину специалистам – психиатрам, социологам, чтобы устранить это зло. Если основная база терроризма – исключенные – то нужно включить их. Попытка слабых обратить внимание на себя – как можно этому противостоять? Только если сделать слабых сильными. Но это в нынешних условиях невозможно. Разрыв между бедными и богатыми увеличивается с каждым днем. Терроризм становится многоликим, он постепенно становится биологическим. Но о кибертерроризме сегодня можно только писать, но не предсказать или бороться с ним. Кроме того, стоит учитывать, что киберпреступления развиваются стремительно, и криминологи не могут не учитывать это. Если одни страны будут бороться с террором (как в случае войны в Сирии), а другие им мешать – то никакого прорыва в деле борьбы с террором, естественно, не будет».
Представителю Греции Иоанису Рахиотису, члену правления, был задан вопрос о том что с терроризмом невозможно бороться еще и потому, что этот термин невозможно использовать во многих конференциях, так как он не имеет четкого определения. И вполне возможно, что это заранее продуманная ситуация – не иметь конкретного определения терроризма. Если оно будет, то станет возможным использовать этот термин даже против США, например интервенция вторжение в Ирак США – это высокополитически мотивированное насилие, и в этом случае данное определение может быть использовано против США.
«Когда нет конкретного определения терроризма может быть надумано. Мы имеем дело с правом, и если мы хотим иметь закон, он должен быть конкретным, и я думаю, что нам нужно дать описание теракта именно как акта, а не мотива или намерения. Мы должны криминализировать акт, и я думаю, нужно международное законодательство, определяющее государственный терроризм. Невозможно получить это здесь и сейчас, но мы, как юристы, должны высказываться за тех, кто выступает за наказание терроризма на госуровне», — ответил представитель Греции.