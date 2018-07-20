ЦАХАЛ представил модернизированный вариант танка «Меркава-4» – «Барак». Как сообщили представители армии в четверг, 19 июля, десятки танков, состоящих на вооружении регулярных частей, проходят модернизацию по программе, разработанной танковым управлением ЦАХАЛа совместно с министерством обороны, пишет издание vesty.co.il.

Изменения в конструкции и оснащении позволяют лучше защитить экипаж, повысить скорость танков и значительно увеличить эффективность их применения. Танки «Меркава-4 Барак» оснащены системой искусственного интеллекта и дополнительным компьютером, который осуществляет связь со всеми компонентами системы управления боевой операцией и обрабатывает данные, поступающие с остальных приборов.

Этот компьютер предоставляет командиру машины всю нужную информацию, включая видео. «Оперативный компьютер позволяет существенно снизить нагрузку на экипаж, повысить надежность и эффективность бортовых систем и более точно распознавать цели, увеличивая вероятность их успешного поражения», — отметили представители армии.

מהפכת השריון: זינוק במוטיבציה לגיוס והצצה לדור הבא של הטנקיםhttps://t.co/GKx9sb09gW pic.twitter.com/vDNaFs9IOf — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 19 июля 2018 г.



Кроме дополнительного компьютера модернизированные танки оснащаются новыми прицелами – для стрелка и командира. А также целым рядом высокочувствительных сенсоров и умным шлемом Iron Vision, который получает информацию с внешних оптических приборов и дает командиру танка круговой обзор, снимая необходимость выглядывать из люка.

Сенсоры передают информацию не только экипажу, но и на командные пункты. Это должно существенно повысить уровень координации между экипажами, подразделениями и командованием, а также – между различными родами сухопутных войск.

Изменения претерпела и система управления танком. Вместо рукояток и рычагов – современные контактные экраны. Улучшена защита от противотанковых ракет и снарядов: танки «Меркава-4 Барак» оснащают системой «Меиль руах» («ветровка»), которая создает над танком защищаемую контролируемую полусферу, отслеживая при помощи радаров потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине ракеты и снаряды. Радиолокационная система связана с четырьмя антеннами, расположенными на передней и кормовой частях, а также бортах платформы и в состоянии обеспечить защиту в секторе 360 градусов.

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