Американский журнал Rolling Stone составил список 50 лучших комедий XXI века. Первую строчку заняла лента «Победители шоу» (Best in Show). За ней следуют фильмы «В петле» (In the Loop) и «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids).

В десятку попали также картины «Сводные братья», «Идиократия», «Любовь, сбивающая с ног», «Тони Эрдманн», «Зомби по имени Шон», «Сорокалетний девственник» и «Жизнь за кадром».

На последних позициях оказались фильмы «Фантастический мистер Фокс», «Американский психопат» (фильм считается криминальной драмой, триллером — прим. «Ленты.ру») и «Довольно слов».

В 2017 году такой же список составляли кинокритики портала Collider. В перечень вошли 35 фильмов, в том числе «Девичник в Вегасе» и «Победители шоу».

Minval.az