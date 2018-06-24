Санкции, введенные Вашингтоном в отношении Пхеньяна, будут сняты лишь после полной денуклеаризации КНДР.

Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервьютелеканалу MSNBC, опубликованном в субботу.

«Если [северокорейский лидер] Ким [Чен Ын] не способен или не готов к тому, чтобы осуществить денуклеаризацию [КНДР], санкции останутся в действии, их соблюдение продолжится, и мы будем вновь действовать сурово в случае, если окажется, что переговоры проходят недобросовестно или непродуктивно», — отметил Помпео. Накануне президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних санкций США в отношении КНДР.

По словам Помпео, по итогам саммита между Трампом и Ким Чен Ыном, стороны очертили «красные линии», которые ни одна из стран «не готова пересекать». Госсекретарь не уточнил, что он имел в виду. Однако, как он подчеркнул, это «дает надежду верить», что в этот раз переговоры с КНДР сложатся иначе, чем все предыдущие попытки наладить с Пхеньяном диалог.

Отвечая на вопросы о нарушении прав человека в КНДР, глава внешнеполитического ведомства заявил, что, по мнению Вашингтона, «главной угрозой для Соединенных Штатов» является ядерная программа Пхеньяна, и начинать необходимо с решения именно этой проблемы. «Если мы придем к успеху, если мы сможем получить тот результат, на который рассчитываем, мы думаем, что это приведет к высокой вероятности того, что ситуация с правами человека, не только в Северной Корее, но и во всем мире, может значительно улучшиться», — сказал госсекретарь.

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