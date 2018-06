По меньшей мере 20 пожарных пострадали в субботу при ликвидации возгорания в районе Стейтен-Айленд.

Об этом сообщается в Twitter городской службы пожарной охраны.

Четверо сотрудников службы получили серьезные травмы, опасности их жизни нет. Еще 16 пожарных получили легкие травмы.

Как отмечает местный филиал телеканала ABC, огнем были охвачены не меньше пяти зданий, о причине возгорания информации не поступало. В тушении участвовали около 250 пожарных. Пострадавших среди местных жителей нет.

There are 20 total injuries to Firefighters following this evening’s 5th alarm at 237 Steinway Ave #StatenIsland — 4 serious but non-life-threatening, and 16 minor pic.twitter.com/TIqqdHXE0B

— FDNY (@FDNY) 17 июня 2018 г.