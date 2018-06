Президент США Дональд Трамп считает, что фотографии с ним и главами государств G7, которые стало популярными в соцсетях, не отражают его отношений с лидерами этих стран. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«У меня отличные отношения с Ангелой Меркель из Германии, но лживые медиа показывают только плохие фото (на которых выражен гнев) с переговоров по соглашению, где я прошу о вещах, о которых не стал бы просить ни один американский президент», — написал Трамп.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement — where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.