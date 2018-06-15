Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году.

Такое изменение может стать возможным после выхода королевства из состава Евросоюза (Brexit), передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе как сейчас, когда мы осуждаем Brexit, — цитирует газета слова Макрона — но его доминирование не является неизбежным».

Как напоминает издание, на настоящий момент английский язык является официальным для 12,8% жителей Евросоюза, однако после Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран — Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения ЕС. При этом английский остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях — его учат более 80% учеников начальных школ и более 95% средних школ. 81% всех документов Евросоюза составлены на английском языке, хотя только 2,8% сотрудников учреждений ЕС — британцы.

Позицию Макрона поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка — французский, немецкий и люксембургский. «Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию», — сказал политик во время интервью на французском телевидении, напоминает The Wall Street Journal.

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