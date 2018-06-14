Министерство внутренних дел Филиппин объявило о планах предоставить примерно 42 000 общинных лидеров бесплатные пистолеты для активизации борьбы с наркотиками и преступностью, сообщает ВВС.

Решение о передаче выпущенных государством пистолетов общинным лидерам, известным на местном уровне как капитаны барангаев (районов), было объявлено Министерством в среду. Главным условием приобретения оружия для капитанов барангая является готовность бороться с преступностью и не заниматься незаконной деятельностью. Указанное оружие будет предоставляться бесплатно, или государство будет субсидировать частную покупку капитанского оружия по своему выбору.

«Условие одно – капитан должен бороться с наркотиками и преступностью. Если он потворствует преступникам, его самого могут застрелить», — заявил заместитель министра внутренних дел Мартин Дино, курирующий барангаи страны.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал предоставить капитанам барангаев статус, аналогичный сотрудникам полиции, заявив, что они” никогда не попадут в тюрьму», если убьют подозреваемых в преступлении.

Правозащитники бьют тревогу. Они справедливо полагают, что такое решение властей погрузит Филиппины в пучину широкомасштабного насилия.

Война с наркотиками, которую объявил Родриго Дутерте после прихода к власти в 2016 году, только согласно официальным данным унесла жизни более 4000 человек. По мнению правозащитников, эта цифра минимум в три раза выше.

Правоохранительные органы неоднократно обвинялись во внесудебных казнях подозреваемых в торговле наркотиками.

Филиппинские нарковойны вызывают гнев правозащитных групп, включая Совет ООН по правам человека, инициировавший расследование предполагаемых злоупотреблений и внесудебных казней. На все обвинения в свой адрес Родриго Дутерте отвечает оскорблениями. Так, комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна он назвал «сыном шлюхи», которому не хватает «серого вещества между ушами».

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