Проходящим через Азербайджан международным транспортным коридорам уделяется большое внимание. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) уже завершено. В конце этого месяца железную дорогу планируется ввести в эксплуатацию.

Об этом сказал на проходящем в Баку мероприятии «Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017» глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

«Этот проект создаст условия для снижения тарифов, сокращения сроков. Работы на грузинском и турецком сегментах проекта уже завершены. Дорога полностью готова, все испытания проведены», — сказал Гурбанов (цитата по Репорт).