Вот уже который год у меня существует традиция: если я еду в метро и вижу, что передо мной к турникету проходит пожилой человек, я оплачиваю и его проезд тоже – несмотря на частые протесты и фразу «Я пока еще в состоянии». И всякий раз приходит в голову одна и та же мысль: если могу я, то почему государство не в состоянии сделать то же самое? Ведь общественным транспортом в Баку пользуется не такое уж и большое количество пенсионеров. В основном, они предпочитают передвигаться пешком в радиусе своего ареала проживания. Да и на нашем транспорте особо не покатаешься – с учетом невысоких пенсий, которую пожилые люди и так в основном тратя на еду, лекарства и оплату коммунальных услуг – как говорится, под завязку. Куда им еще в автобусах и метро раскатывать? Хотя, с учетом того, что планку пенсионного возраста на днях все-таки повысили, мы еще неоднократно увидим стариков и старушек на сиденьях общественного транспорта, и все они будут платить свои кровные за проезд.

Не знаю, как вам, а лично мне стыдно, что в богатой нефтяной стране, проводящей ежегодно массовые спортивные и культурные мероприятия, пожилые люди не имеют права ни на какие льготы для облегчения жизни в старости.

А вот пенсионеры Узбекистана теперь смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Ташкента в дневное время. По словам представителя администрации, для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пенсионерам достаточно предъявить оператору метрополитена пенсионное удостоверение. Ограничений на количество поездок нет. Указанное право распространяется на всех пенсионеров Узбекистана, а не только на жителей столицы.

В администрации Ташкента отметили так же, что в дальнейшем планируется разработать такие же правила и для наземных видов транспорта.

Да и жители соседней России пользуются льготами, предоставляемыми государством. С 1 июля 2016 года правительством РФ был пересмотрен список льготников, но пенсионеры и инвалиды – по-прежнему будут пользоваться бесплатным транспортом. И немало способствовала этому решению забастовка, которую устроили пенсионеры Сочи, требующие вернуть право на бесплатный проезд. Наши пенсионеры – они особые, стерпят все, и скрепя сердце, будут доживать свои нелегкие дни, которые измеряют своим, особым, временным отрезком «от пенсии к пенсии».

В качестве примера можно привести еще и Москву, где пенсионеры, наряду с другими категориями граждан, имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Кроме того, московским студентам (в отличии от наших) выдаются социальные карты, по которым они могут ездить в транспорте, оплачивая лишь 30% от полной стоимости проезда. То же самое правило распространяется и на школьников, и на учащихся средних специальных образовательных учреждений.

В Риге проезд в общественном транспорте обходится в 0,5 лата. Оплата осуществляется при помощи специальной карточки (е-талона) на определенное число поездок. Аналогичное новшество не так давно было внедрено и в нашей стране. Интересно, что почти всем, кому гарантирован бесплатный проезд в рижском транспорте, е-талон нужно иметь при себе (кроме дошкольников и полицейских «при исполнении»). Бесплатно в Риге ездят, к примеру, ученики младших классов, родители многодетных семей с 6 и более детьми, неработающие пенсионеры в возрасте до 75 лет и работающие — старше 75 лет. Школьникам 5-12 классов, воспитанникам училищ, студентам-очникам полагается 60-процентная скидка. Та же льгота – одному из родителей 3-5 детей, а также педагогам общеобразовательных, спортивных, музыкальных и художественных школ — на один вид транспорта в рабочие дни.

И, наконец, в Киеве стоимость проезда одна из самых невысоких. При этом право на бесплатный проезд в метро и наземном транспорте – у 37 категорий населения. В этом списке многодетные семьи (трое и больше детей), люди без права на пенсию, участковые врачи и медсестры, школьники и (кстати!) кандидаты на пост президента.

А, тем не менее, было время, когда и в Азербайджане пожилой человек мог себе позволить такую роскошь, как бесплатный проезд в общественном транспорте. И время это звалось СССР. Да-да, тот самый, при котором была так называемая «империя зла». Сегодня же правом бесплатного проезда в Баку пользуются лишь дети до 7-ми лет. И еще на новых поездах марки Mercedes, завезенных из Германии, бесплатно катались по бульвару в 2015-м году обладатели билета на Евроигры.

Самое интересное, что, поднимая в ММ вопрос о планке пенсионного возраста, наши «народные избранники» почему-то упорно игнорируют все темы, связанные с проблемами пожилых людей. В том числе, и тему льгот на проезд в общественном транспорте. А зачем, с другой стороны, зачем нашим депутатам трепать себе нервы подобными мелочами? Самое главное – у них самих личный транспорт сохраняется до гробовой доски. А на общественный — депутатам как раз-таки наплевать. И на все вопросы – одна отговорка: страна переживает экономический кризис, цены на нефть падают, курс маната нестабильный. О каких льготах может идти речь? Не кощунствуйте. Пусть пенсионеры поработают еще немного, легче прожить им будет. Для того и повышали планку пенсионного возраста в Милли Меджлисе, старались хоть как-то «облегчить» жизнь граждан.

P.S: Не так давно премьер-министр А. Расизаде утвердил решение о том, что в Азербайджане члены малоимущих семей, инвалиды, дети до 18 лет с ограниченными физическими возможностями и ветераны войны смогут пользоваться культурными ценностями абсолютно бесплатно.

Согласно данному решению, эти люди могут безвозмездно, с некоммерческими целями пользоваться Государственным историко-архитектурным заповедником «Ичеришехер» и Государственным историко-этнографическим заповедником «Гала» Министерства культуры и туризма.

Это, несомненно, очень важное и мудрое решение, созревшее в период экономического кризиса, конечно же, нельзя недооценить. Хотя, данная ситуация очень напоминает мне рассказ Ярослава Гашека о сердобольной княгине, «помогающей» местным крестьянам в голодное время коробочкой красок или флаконом духов, но не желавшей ни под каким видом раскошеливаться.

А потому, я думаю, что мой опыт оплачивать из своего кармана проезд пожилых людей в метрополитене сегодня как нельзя более кстати. Пусть хоть в лице своих собственных сограждан видят наши старики заботу и внимание, которое он, несомненно заслужили.

Яна Мадатова