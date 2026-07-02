Сегодня на экзамене по способностям по направлению «Спорт» V группы специальностей высших учебных заведений один человек попытался сдать экзамен вместо другого.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).

В ходе проверки была установлена личность этого человека, и его не допустили к сдаче экзамена.

Отмечается, что в данном случае ответственность несут обе стороны: «Прежде всего, все результаты экзаменов человека, который должен был участвовать в экзамене, аннулируются, и он отстраняется от конкурса. В то же время лицо, которое пыталось сдать экзамен вместо другого, также несет юридическую ответственность. К сожалению, иногда такие лица являются студентами младших курсов высших учебных заведений, и в результате они могут быть отчислены из вуза.

Ранее ГЭЦ совместно с соответствующими структурами принимал меры против подобных случаев. В прошлые годы по таким нарушениям правоохранительные органы принимали соответствующие меры, а профильные суды выносили необходимые решения.

Поэтому участники экзаменов должны осознавать свою ответственность в таких вопросах и воздерживаться от подобных нарушений правил. Государственный экзаменационный центр еще раз обращается к гражданам с призывом соблюдать требования законодательства, связанные с приемом студентов в высшие и средние специальные учебные заведения, а также с другими экзаменами. Принятие строгих мер соответствующими структурами в отношении лиц, нарушающих требования действующего законодательства в этой сфере, будет продолжено и впредь».

Государственный экзаменационный центр призвал участников экзаменов быть внимательными к установленным правилам.

Сообщается, что контроль за тем, чтобы участники экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром, сдавали экзамены на равных условиях и соблюдали правила поведения, направлен на обеспечение справедливого отбора при оценке знаний и навыков экзаменуемых:

«Однако в некоторых случаях абитуриенты пытаются получить положительный результат на экзаменах незаконными способами. Известно, что при объявлении результатов каждого экзамена ГЭЦ предоставляет информацию о нарушениях, имевших место на экзамене, и объявляет об аннулировании результатов абитуриентов, удаленных с экзаменов.

Некоторые нарушения правил влекут юридическую ответственность и требуют принятия адекватных мер в соответствии с законодательством. Одним из самых серьезных таких нарушений является сдача экзамена другим лицом вместо того, кто должен был участвовать в экзамене, либо попытка сделать это. Это также отражено в правилах приема студентов. Одним из запрещенных для абитуриента действий является именно предъявление поддельного или чужого документа, а также отправка на экзамен вместо себя другого человека».