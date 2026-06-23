Председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила, что низкие результаты абитуриентов по математике, физике и географии вызывают обеспокоенность.

В интервью Trend она отметила, что в целом показатели выпускных экзаменов остаются примерно на уровне прошлого года, однако для объективной оценки необходим детальный анализ.

По словам Аббасзаде, ежегодно после экзаменов возникают эмоциональные оценки их сложности, несмотря на то, что программы, изменения формата и модельные тесты публикуются заранее — за один-два года до проведения экзаменов.

Она подчеркнула, что ГЭЦ регулярно проводит обсуждения с экспертами, представляет результаты предыдущих экзаменов и организует встречи с участием родителей и абитуриентов. В этом году центр также проводил ежемесячные дни открытых дверей, однако интерес к ним оказался ниже ожидаемого.

Отдельно глава ГЭЦ обратила внимание на результаты экзамена по азербайджанскому языку. По ее словам, одной из главных проблем остается недостаточно развитый навык осмысленного чтения и понимания текста у школьников, который должен формироваться на протяжении всего периода обучения.