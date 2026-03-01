Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Временный совет приступил к руководству страной до избрания постоянного лидера, и пообещал наносить удары по базам врагов.

В своём обращении к нации он подчеркнул необходимость единства перед внешними угрозами. «Мы доведём наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов», — заявил он.

Временный совет будет управлять страной до избрания нового руководителя, а ответные действия затронут военные объекты и возможности врагов.