Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайедом Аль Нахьяном.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе беседы основное внимание было уделено военным столкновениям на Ближнем Востоке и вопросам региональной безопасности. Стороны выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией, отметили риски для стабильности региона и подчеркнули необходимость соблюдения норм международного права, а также разрешения конфликта посредством диалога и политических инструментов.

Было заявлено, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей.

Министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением мирных жителей. Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам взаимного интереса.