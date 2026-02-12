Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров Евросоюза в Бельгии, посвящённом вопросам конкурентоспособности, заявил, что ЕС должен отказаться от дальнейшей финансовой поддержки Украины и направить средства на развитие собственной экономики.

«Не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они нужны вам для конкурентоспособности, и поэтому не отправляйте свои деньги в Украину», — сказал Орбан. Его слова приводит Le Monde.

По мнению венгерского премьера, приоритетом для Евросоюза должно стать укрепление внутреннего экономического потенциала.