Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки на завод «Планар» высказался о принципах формирования зарплат в стране, подчеркнув необходимость жесткой привязки доходов к эффективности труда.

«Запомните: «зряплаты» у нас не будет», — подчеркнул Лукашенко, дав понять, что выплаты должны соответствовать реальному вкладу работников и финансовым возможностям экономики.

По его словам, нехватка денег — не повод для недовольства, а стимул работать продуктивнее и зарабатывать больше. Лукашенко отметил, что именно такой подход сегодня старается применять большинство белорусских предприятий.