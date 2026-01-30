С 1 марта 2026 года гражданам Узбекистана, непрерывно проживающим в Турции не менее трёх лет, начнут автоматически предоставлять разрешения на работу. Об этом сообщило Агентство по миграции при правительстве Узбекистана.

Договорённость была достигнута на переговорах главы агентства Бехзода Мусаева с министром труда и социального обеспечения Турции Ведатом Ишыкханом. Нововведение вводит для узбекистанцев упрощённую схему трудоустройства без необходимости поиска работодателя заранее и оформления рабочей визы на родине.

Также стороны договорились, что турецкая служба занятости İŞKUR будет формировать список востребованных профессий и направлять запросы в Узбекистан. Отдельно подтверждено продолжение легализации узбекистанцев, находящихся в Турции без документов, без депортаций.

Кроме того, достигнуто соглашение о привлечении 2500 узбекских строителей на проекты в Анкаре уже в текущем году. Переговоры прошли в рамках визита президента Узбекистана в Турцию.