Дубай планирует открыть «золотую улицу» в рамках нового проекта Dubai Gold District — ребрендинга знаменитого Золотого рынка в районе Дейра. Об этом сообщает Euronews.

При строительстве обещают использовать золото, однако в каком именно виде — пока не уточняется. Район объединяет около тысячи торговцев золотом и ювелирными изделиями. Дата открытия пока не объявлена.

Власти подчёркивают, что золото является важной частью культурного и делового наследия Дубая и символизирует процветание и предпринимательский дух эмирата.

Дубай уже известен масштабными архитектурными проектами, включая Бурдж-Халифу, колесо обозрения Ain Dubai и недавно открывшийся самый высокий отель в мире — Ciel Dubai Marina.