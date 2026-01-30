В следственный изолятор Бруклина (Нью-Йорк) во вторник, 27 января, пришел мужчина, который представился сотрудником ФБР и заявил, что у него есть постановление суда об освобождении заключенного. По данным CBS, речь шла о Луиджи Манджоне, ожидающем суда по делу об убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Когда охрана потребовала от посетителя документы, мужчина предъявил водительское удостоверение штата Миннесота на имя 36-летнего Марка Андерсона и заявил, что у него есть оружие. В ходе обыска у него нашли необычные предметы: вилку для барбекю и круглое стальное лезвие, вероятно, нож для пиццы.

Андерсон также предоставил многочисленные документы, связанные с иском против Минюста, подробности которого пока не раскрываются. Позже он заявил, что хочет быть арестованным, так как, по его словам, его преследует мексиканский наркокартель «Новое поколение Халиско». Мужчина был задержан.

По информации CBS, Андерсон приехал из Миннесоты в Нью-Йорк ради работы, которая не состоялась, и временно трудился в пиццерии. Источник агентства подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Луиджи Манджоне был осведомлен о произошедшем.