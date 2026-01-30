Правительство Турции ввело запрет на взимание обязательных дополнительных сборов в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания. Речь идет о так называемом «сервисном сборе», «плате за столик» и «плате за сервировку», которые ранее нередко включались в счет отдельно от стоимости блюд, сообщает Haberler.

Согласно новому постановлению, все подобные расходы должны быть заранее включены в цену блюд и напитков, указанную в меню. Взимание дополнительных платежей под любым наименованием без их отражения в основном тарифе теперь считается нарушением.

Как сообщает Haberler, документ также обязывает заведения четко указывать в меню и ценниках любые дополнительные расходы, если они предусмотрены, чтобы потребитель заранее знал итоговую стоимость заказа.

Нововведение направлено на повышение прозрачности ценообразования и защиту прав потребителей.