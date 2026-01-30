Сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона из-за повышенных мер безопасности. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Он отметил, что метрополитен является объектом транспортной инфраструктуры и, соответственно, объектом транспортной безопасности. «Сегодня действуют повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием», — подчеркнул он.

Вице-губернатор отдельно уточнил, что речь не идёт о проверке личных данных или содержимого телефона. По его словам, пассажиров не просят разблокировать устройство: достаточно включить экран и показать, что в руках находится именно телефон, после чего можно продолжать путь.

Издание «Фонтанка» ранее сообщало, что корреспондента при входе в метро попросили включить экран смартфона и ноутбука, а также показать, что наушники действительно являются наушниками.