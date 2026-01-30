Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли жилой комплекс «Узбекистан» в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения в феврале 2023 года. Комплекс, построенный узбекской стороной, включает 24 многоквартирных дома более чем на 300 квартир и полностью обеспечен современной инфраструктурой. Лидеры двух стран вручили ключи новым жильцам.

В тот же день Мирзиёев и Эрдоган дали старт строительству узбекской школы в стамбульском районе Бакыркей — первого образовательного учреждения Узбекистана за рубежом. Проект направлен на поддержку узбекских семей в Турции и сохранение родного языка и традиций.