Американский музыкант, продюсер и предприниматель P. Diddy, по данным судебного иска, косвенно признался в причастности к убийству легендарного репера Тупака Шакура, угрожая мужчине, который обвинил его в изнасиловании. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на материалы дела.

Мужчина по имени Стив Отис заявил, что в 2012 году подвергся сексуальному насилию со стороны Шона Комбса в одном из отелей Нью-Йорка. По его словам, после произошедшего рэпер пригрозил ему расправой, заявив, что «смог убить Тупака» и потому с ним «может случиться что угодно».

В иске говорится, что угрозы продолжались годами и возобновлялись через посредников. Отис утверждает, что почувствовал себя в безопасности лишь после ареста Комбса.

Ранее СМИ сообщали, что Комбс якобы назначал вознаграждение в $1 млн за убийство Тупака. Рэпер был застрелен в Лас-Вегасе в 1996 году после боя Майка Тайсона.