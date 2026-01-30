Евросоюз потребует от Армении антироссийского курса в какой-то момент, считает представитель МИД РФ.

На определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер, сказал ТАСС глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. При этом даже выполнение всех требований Брюсселя не гарантирует членства в ЕС, и дипломат надеется, что в Ереване отдают себе отчет в этом.

Вступление в Евросоюз, особенно с учетом его текущего состояния, не является и гарантией экономического роста и благополучия, что наглядно подтверждает пример стран Прибалтики, добавил он.