США ввели режим чрезвычайного положения из-за «угрозы национальной безопасности» со стороны Кубы. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

В документе говорится, что Гавана сотрудничает с Россией, Китаем, Ираном и «враждебными структурами». В связи с этим администрация намерена ввести дополнительные тарифы на импорт товаров из стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на Кубу.

Минторгу поручено определить такие государства и параметры новых пошлин. Указ может быть пересмотрен, если Куба изменит свою политику и поддержит США по вопросам безопасности.