Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может ограничивать возможности трудоустройства среди выпускников колледжей и других учебных заведений.

«По всей видимости, существует некоторая связь между низким уровнем найма среди недавних выпускников колледжей и ИИ», — отметил Пауэлл. Он добавил, что крупный бизнес при увольнениях или отказе от найма часто ссылается на замену сотрудников искусственным интеллектом.

Руководитель ФРС напомнил, что исторически каждая волна технологического прогресса приводила к исчезновению рабочих мест в одних сферах экономики и появлению новых в других. Впоследствии это способствовало росту производительности труда, а также увеличению зарплат и доходов населения.