В столице Гренландии Нууке мужчина попытался поднять флаг США, однако не успел этого сделать — его остановили прохожие. Об инциденте сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на информацию местной полиции.

В публикации отмечается, что мужчина предпринял попытку установить флаг США в Нууке, однако окружающие вмешались и пресекли его действия до того, как флаг был поднят.

Позже выяснилось, что нарушителем оказался немецкий телеведущий и артист кабаре Макси Шафрот, работающий в сатирической программе Extra 3 телерадиокомпании Norddeutsche Rundfunk.

В компании подтвердили информацию, что редакция снимала сатирический фильм, а один из членов съёмочной группы инсценировал попытку водружения флага. Руководство NDR принесло свои извинения гренландцам за произошедшую ситуацию.