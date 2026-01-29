В центре Милана, возле одной из гостиниц, был найден мертвым украинский предприниматель и банкир Александр Адарич. Об этом сообщает издание Il Giorno.

Согласно источникам, трагическое событие произошло 23 января. Отмечается, что номер в отеле, где проживал Адарич, был забронирован на имя другого человека.

Также сообщается, что двое неизвестных покинули территорию отеля вскоре после обнаружения тела. «Личные данные украинца были получены из одного из трех документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией Адарича, но с разными именами и национальностями», — уточняет издание.

В настоящее время ведется расследование. Выясняются причины смерти 54-летнего бизнесмена.