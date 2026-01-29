Россия рассчитывает на соблюдение принципа неприкосновенности иранской атомной электростанции «Бушер» и внимательно следит за развитием ситуации вокруг объекта.

Как заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, Москва надеется, что все участники конфликта выполнят свои обязательства и обеспечат безопасность станции. При этом он подчеркнул, что российская сторона находится в постоянном взаимодействии с министерством иностранных дел и министерством обороны.

«Мы очень надеемся, что участники конфликта сохранят свои обязательства о неприкосновенности этой территории, но, как говорится, держим руку на пульсе и будем готовы провести эвакуационные мероприятия в случае необходимости», — отметил Лихачев.