Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

По его словам, он провёл разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и проинформировал её о принятом решении. Трамп отметил, что американские граждане вскоре смогут летать в Венесуэлу и будут там в безопасности.

«Я поручил министру транспорта Шону Даффи и всем причастным, включая военных, открыть до конца дня для самолётов воздушное пространство над Венесуэлой», — заявил глава американской администрации на заседании своего кабинета.

