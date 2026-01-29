В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд приговорил Екатерину Бивол, бывшую жену известного боксера Дмитрия Бивола, к 60 часам обязательных работ за видеоролик с оскорблениями в адрес кыргызов и казахов.

Женщина призналась, что записывала видео в неадекватном состоянии. Дело возбудили по статье о разжигании ненависти. Видео было опубликовано в социальных сетях, после чего его удалили, а аккаунт Бивол заблокировали.

Несмотря на удаление, ролик широко распространился, вызвав требования пользователей привлечь её к ответственности. Представители МВД Кыргызстана осудили высказывания как недопустимые и противоречащие принципам межнационального уважения и толерантности.

