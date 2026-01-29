Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман встретилась с министром иностранных дел страны Бадром аль-Бусаиди.

Министр аль-Бусаиди отметил, что парламентские связи оказывают благотворное влияние на отношения между странами и народами, подчеркнув значимость визита спикера Милли Меджлиса. Он отметил наличие значительного потенциала для сотрудничества в политической, экономической, туристической и деловой сферах, подчеркнув роль парламентов в дальнейшем расширении двусторонних связей.

Особое внимание уделялось стратегическому географическому положению Азербайджана и Омана, которое открывает широкие возможности в логистике и транспорте и способствует развитию сотрудничества.

Сахиба Гафарова отметила, что отношения между странами строятся на прочной основе и имеют обширные перспективы. Она подчеркнула успешное сотрудничество в международных организациях и неизменную поддержку Омана в вопросах территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Открытие посольства Азербайджана в Омане позволяет поднять двусторонние отношения на новый уровень. Также обсуждалась важность контактов между министерствами иностранных дел и экономики, а парламентское сотрудничество продолжает развиваться с момента первой встречи спикеров в январе 2023 года.

Стороны подчеркнули, что Азербайджан и Оман – миролюбивые государства, придающие особое значение стабильности и сотрудничеству. Были обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества, включая визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для укрепления культурных связей.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Спикер Гафарова отметила, что после освобождения азербайджанских территорий был начат мирный процесс, достигнуты успехи в нормализации отношений с Арменией, а создание новых региональных транспортных связей будет способствовать стабильности и сотрудничеству в регионе.

