Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман встретилась с председателем Государственного Совета Султаната Оман Шейхом Абдульмаликом Аль Халили.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, стороны отметили, что историческое, религиозное и культурное сходство народов создаёт широкие возможности для развития двусторонних отношений. Во время беседы состоялся обмен мнениями о взаимодействии законодательных органов, подчёркивалось, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в дальнейшее развитие отношений.

Собеседники обсудили углубление парламентских связей в последние годы, отметив важность встреч на уровне председателей парламентов и активное участие в международных организациях. Шейх Абдульмалик Аль Халили выразил уверенность, что первый официальный визит спикера Милли Меджлиса в Оман будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Сахиба Гафарова подчеркнула значимость сотрудничества под эгидой Парламентской Сети Движения Неприсоединения, основанной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и выразила удовлетворение активной вовлечённостью парламента Омана в работу организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

