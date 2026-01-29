Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман 29 января провела встречу с председателем Совета Шуры этой страны шейхом Халидом бин Хилалом Аль Мавали.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, шейх Халид поблагодарил Гафарову за приезд и подчеркнул высокий уровень политических и других связей между странами, отметив особую роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Было отмечено, что визит спикера Милли Меджлиса способствует дальнейшему расширению сотрудничества.

Сахиба Гафарова, поблагодарив за приглашение и гостеприимство, напомнила о первой встрече с оманским коллегой в январе 2023 года в Алжире в рамках 17-й конференции Парламентского союза государств — членов ОИС. С тех пор стороны регулярно проводят встречи и обсуждения в рамках международных организаций.

Она подчеркнула значимость нынешнего визита и отметила, что потенциал для развития сотрудничества существует во всех сферах. Открытие посольства Азербайджана в Омане вывело двусторонние отношения на новый уровень.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, туризме, а также уделили особое внимание образованию и культуре. Было отмечено, что визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Оман в начале января 2026 года придаст дополнительный импульс культурному сотрудничеству.

Межпарламентские связи и деятельность парламентских групп дружбы признаны важными для развития двусторонних и многосторонних отношений. В качестве значимых платформ названы Азиатская парламентская ассамблея и Парламентская сеть Движения неприсоединения.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

