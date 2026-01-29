Украинские власти обвинили одного из советников президента США Дональда Трампа в недостаточном знании деталей украинского конфликта. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что высокопоставленный представитель Соединенных Штатов, участвующий в усилиях по прекращению полномасштабной войны, продемонстрировал отсутствие базового понимания как политической системы Украины, так и самой войны.

По данным издания, неназванный советник главы Белого дома ошибочно назвал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова вице-президентом. Кроме того, он оказался не осведомлен о ключевых фактах, касающихся хронологии военного конфликта.

Источники The Kyiv Independent подчеркивают, что подобные заявления и ошибки вызывают раздражение и нервозность в руководстве Украины.