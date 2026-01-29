Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с официальным визитом.

В аэропорту «Эсенбога» в Анкаре Мирзиёева встретили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Сообщается, что лидеры примут участие в четвёртом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Узбекистан. На заседании будут подробно обсуждены шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что после встреч в узком формате и в расширенном составе с участием делегаций лидеры проведут совместную пресс-конференцию.