Казахстану в рамках проводимых реформ необходима новая Конституция, а не точечные изменения основного закона, принятого в 1995 году. Об этом заявила вице-председатель Мажилиса парламента республики Дания Еспаева.

По ее словам, в работу конституционной комиссии поступило более двух тысяч содержательных предложений, касающихся изменения основ государственного строя. Масштаб и глубина этих инициатив, подчеркнула депутат, выходят далеко за рамки обычных поправок.

Еспаева отметила, что речь идет не о простой адаптации действующей Конституции к современным условиям, а о системном пересмотре всей модели государственного устройства, включая гарантии прав и свобод граждан, а также механизм взаимодействия власти и общества. Такой уровень трансформации, по ее словам, логично подводит страну к необходимости принятия нового конституционного текста.

Кроме того, вице-спикер напомнила, что согласно закону Казахстана «О правовых актах», если изменения затрагивают более половины содержания документа, он подлежит принятию в новой редакции.