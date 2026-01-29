В Акмолинской области Казахстана на 8-м километре автодороги Кокшетау — Атбасар сотрудники полиции оказали помощь гражданам Азербайджана, у которых в сильный мороз сломался грузовой автомобиль.

В ходе патрулирования экипаж батальона патрульной полиции обнаружил большегрузное транспортное средство, остановившееся прямо на проезжей части. Автомобилем управляли граждане Азербайджана. Причиной остановки стала неисправность автоматической коробки передач — фура встала на аварийной сигнализации и не могла продолжить движение. Температура воздуха в тот момент достигала -32 градусов, водители сильно замерзли.

На помощь прибыли сотрудники полиции: Мейрамбек Мекеш, Жандос Капаров и Диас Шотпаев. Задний прицеп был отсоединен, после чего второе транспортное средство помогло отбуксировать фуру в безопасное место. На протяжении около 12 часов полицейские находились рядом, обеспечивали дорожную безопасность и оказывали всестороннюю помощь: привозили горячий чай, кофе и еду, стараясь поддержать водителей в непростой ситуации. Учитывая языковой барьер, сотрудники полиции дополнительно нашли людей, которые помогли с переводом и общением.

По словам Жандоса Капарова, данное транспортное средство стояло на дороге еще с дневного времени. Сотрудники патрульной службы города Кокшетау также принимали участие в оказании помощи — отогревали водителей и обеспечивали безопасность дорожного движения. Только в 2 часа ночи водителям удалось благополучно завести транспортное средство и продолжить путь.