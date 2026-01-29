Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о действиях союзных войск НАТО в Афганистане. Об этом сообщает Bild.

«Мы не допустим, чтобы миссия, которую мы выполняли также в интересах нашего союзника — США, сегодня была унижена и очернена», — подчеркнул Мерц.

По его словам, «нельзя легкомысленно подрывать проверенные временем альянсы». Канцлер таким образом ответил на слова Трампа о том, что войска стран НАТО якобы избегали участия в боевых действиях на линии фронта.