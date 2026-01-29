Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление бывшего президента страны Роберта Кочаряна о том, что при его руководстве страна якобы оказалась в ситуации, угрожающей сохранению национальной идентичности.

«На международно признанной территории Армении существует Арарат – это укрупненная община и Араратская область. Однако горы Арарат на территории Республики Армения отсутствуют. Если вы этого не заметили, а мы не обратили внимания, это лишь показывает одно: не была проведена четкая граница между понятиями государства и его отсутствия», – отметил Пашинян на брифинге в четверг.