Тема российских военных баз в Сирии присутствовала в повестке переговоров президента России Владимира Путина с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля не стал уточнять подробности разговора. Он уточнил, что экстрадиция бывшего президента Сирии Башара Асада на встрече Путина и аш-Шараа не обсуждалась. Главным образом переговоры были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям стран и их развитию.

«Потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная», – подчеркнул Песков.